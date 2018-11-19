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Ağrı merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

Muvazzaf askerler ve askerlerle infaz koruma memurlarından sorumlu "mahrem imamları"n da aralarında olduğu 11 zanlıdan biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ağrı merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden ve infaz koruma memurlarından sorumlu "mahrem imamları"n bulunduğu 11 zanlıdan biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşruması çerçevesinde örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı arandıkları tespit edilen muvazzaf askerler ile bu askerler ve infaz koruma memurlarından sorumlu mahrem imamların bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ağrı merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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