HABER

Ağrı merkezli 6 il ve KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı

Ağrı merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 12 muvazzaf asker yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı olarak arandıkları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli rütbeli 12 askere yönelik gözaltı kararı verildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün Ağrı, Hakkari, Tunceli, Kırıkkale, Ankara ve Kırklareli ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 2 üsteğmenin bulunduğu 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yakalanan askerlerin Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirileceği bildirildi.

PARTNER'Konuşmak istemiyorum''Konuşmak istemiyorum'
GÜNCELLEME - Mersin'de kiracısı tarafından tüfekle vurulan kadın öldüGÜNCELLEME - Mersin'de kiracısı tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar ettiÇocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY Ağrı Ağrı Emniyet Müdürlüğü KOM gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.