Ağrı merkezli 6 il ve KKTC'deki FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 7'si tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı olarak arandıkları gerekçesiyle Ağrı, Hakkari, Tunceli, Kırıkkale, Ankara ve Kırklareli ile KKTC'de yakalanan 11 muvazzaf askerin polisteki işlemleri tamamlandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Adliyesine getirilen zanlılar, savcılık ifadeleri sonrası tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan 7'si tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma kapsamında aranan firari bir askerin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında bir albay, bir yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşının da bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 12 muvazzaf askerden 11'i gözaltına alınmıştı.
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