HABER

Ağrı merkezli 6 il ve KKTC'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 7'si tutuklandı

Ağrı merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 7'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı olarak arandıkları gerekçesiyle Ağrı, Hakkari, Tunceli, Kırıkkale, Ankara ve Kırklareli ile KKTC'de yakalanan 11 muvazzaf askerin polisteki işlemleri tamamlandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Adliyesine getirilen zanlılar, savcılık ifadeleri sonrası tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan 7'si tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan firari bir askerin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında bir albay, bir yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşının da bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 12 muvazzaf askerden 11'i gözaltına alınmıştı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!
Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!
2018’in bilim kadınları arasında Dr. Selvi Durmuş Erim de yer aldı 2018’in bilim kadınları arasında Dr. Selvi Durmuş Erim de yer aldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY Ağrı Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ağrı emniyet müdürlüğü Ağrı merkezli 6 il ve KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içerisinde çıkarttı

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içerisinde çıkarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.