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Ağrı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Aktif görevde olan imam hatip ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı

Ağrı merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen, Bank Asya hesaplarında hareketlilik bulunduğu ve örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtlarının olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Aydın, Sakarya, Erzurum, Tokat ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aktif görevde bulunan imam hatip ve polis memurlarının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer kentlerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği belirtildi.

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