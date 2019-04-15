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Ağrı merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Ağrı merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Aydın, Sakarya, Erzurum, Tokat ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen, Bank Asya hesaplarında hareketlilik bulunduğu ve örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtlarının olduğu tespit edilen, halen aktif görevde olan imam hatip ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanmıştı.

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Ağrı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY tutuklama

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