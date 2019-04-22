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Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Aktif görevde olan polis memurlarının da aralarında bulunduğu 7 zanlı yakalandı

Ağrı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyinde faaliyet yürütenlerin kullandığı operasyonel hat ile irtibat kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair ifadeler bulunan, Bylock kullanıcısı olduğu anlaşılan ve emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürütenlerin olduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Şanlıurfa, Van ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda halen aktif görevde bulunan polis memurlarının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer kentlerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği belirtildi.

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