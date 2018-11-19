Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağrı merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde eşzamanlı olarak yaptığı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak Ağrı iline getirilmiştir. Şüpheli şahıslardan 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 10 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" denildi



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