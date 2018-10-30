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Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Operasyonda, muvazzaf, emekli ya da meslekten ihraç edilen askerlerden oluşan 13 zanlı yakalandı

Ağrı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzaf, emekli ya da meslekten ihraç edilen askerlerden oluşan 13 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı olarak arandıkları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı ya da Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen, emekli ya da muvazzaf olan 15 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Ağrı, Ankara, Giresun, Samsun, Kırıkkale, Edirne, Van ve Diyarbakır'da, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen, emekli olan veya halen görevde bulunan 1 albay, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 4 astsubay, 2 uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 13 asker yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Firari 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Ağrı FETÖ/PDY askeri yapılanması gözaltı operasyon

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