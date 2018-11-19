Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 8 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin örgütün askeri mahrem yapısına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda 6'sı daha önce görevden uzaklaştırılan, 6'sı muvazzaf 12 askerin gözaltına alındığı, şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği kaydedildi.
Zanlılardan 2’sinin tutuklandığı, 10 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.
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