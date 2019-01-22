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Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Aralarında okul müdür yardımcısı, infaz koruma memurları, zabıt katibi, sağlık teknikeri, sosyolog, nüfus memuru ve sivillerin olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında görevli mahrem imamlar ile bu kişilerin kullandığı operasyonel hatlarla iletişim kurduğu anlaşılan şüpheliler ile örgüt içerisinde faaliyet yürütenlerden oluşan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine bu kişilerin yakalanması için harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Tokat, Van, Hatay, Adıyaman, Iğdır, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, halen aktif görevde bulunan bir imam hatip ortaokulu müdür yardımcısı, 8 infaz koruma memuru, 2 zabıt katibi, bir sağlık teknikeri, bir sosyolog, bir nüfus memuru ve 2 sivil olmak üzere 16 şüpheli örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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