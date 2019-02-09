Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ağrı, İstanbul, Bursa, Sakarya, Iğdır, Şanlıurfa, Aydın ve Amasya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından 5 kişi salıverilirken, 6 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru, zabıt katibi, öğretmen ve sivillerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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