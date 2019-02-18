Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün operasyonel hat olarak tabir edilen GSM hatlarıyla iletişim kuran, Bank Asya'da hesapları, örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtları olan, haklarında örgüt ile ilişkili ifadeler bulunan ve 2010 yılında komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlük yaptığı anlaşılan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine bu kişilerin yakalanması için harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde sabah saatlerinde Ağrı, İstanbul, İzmir, Van, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, halen aktif görevde bulunan komiser, komiser yardımcısı, polis, öğretmen, hemşirelerin yanı sıra sivillerden oluşan 9 şüpheli örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yakalandı.

Operasyon kapsamında 5 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

