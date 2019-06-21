HABER

Ağrı merkezli operasyonda 769 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

AĞRI ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 769 kaçak yakalandı, göçmen kaçakçısı 10 kişi gözaltına alındı.

Ağrı merkezli operasyonda 769 göçmen yakalandı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 769 kaçak yakalandı, göçmen kaçakçısı 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin göçmen kaçaklığıyla ilgili tuttukların notların bulunduğu defter ve ajanda ele geçirildi.
Ağrı Emnniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik yaklaşık 3,5 ay önce başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından 18 Haziran günü harekete geçti. İran üzerinden getirdikleri kaçakları, barınma evlerinde zorla tuttukları tespit edilen şüphelilere yönelik, Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı ile ilgili notların tutulduğu defter ve ajandalar ele geçirildi. Şüphelilere ait 26 araca el konuldu.
Operasyon kapsamında, kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 769 göçmen de barınma evlerinde yakalandı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ağrı merkezli operasyonda 769 göçmen yakalandıAğrı merkezli operasyonda 769 göçmen yakalandı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ağrı’da 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandıAğrı’da 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı
Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandıPolisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.