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Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine sıkı takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 00:27 | Son Güncelleme

Kentte 24 Mayıs'tan itibaren uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen 35 operasyonda 901 kilo 619 gram eroin, 4 kilo 410 gram esrar, 10 kilo 387 gram metamfetamin, 16 kilo 270 gram afyon sakızı, 16 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Operasyonlarda gözaltına alınan 40 kişiden 14'ü tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 24 Mayıs 2019'dan itibaren düzenlenen 35 operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 14'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, komşu ülkelerden getirilip batıdaki illere uyuşturucu götüren zanlılara yönelik 24 Mayıs tarihinde çalışma başlattı.

Bu çalışma çerçevesinde söz konusu tarihte Ağrı güzergahını kullanan uyuşturucu kaçakçılarına karşı Şeker Kavşağı'nda önlem alan ekipler, yabancı plakalı bir tırı durdurup aradı.

Narkotik dedektör köpeği desteğinde aranan tırdaki 26 çuvalda saklanan, 868 paket halinde 610 kilogram eroin, 5 kilo 152 gram metamfetamin, 8 kilo 746 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekipler, kaçakçılara yönelik 24 Mayıs'tan sonra düzenlediği 34 operasyonda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu elde etti.

Söz konusu uyuşturuculara el koyan narkotik polisi, bu olaylara ilişkin de 39 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerden de 13'ü polisteki işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanıp cezaevine konuldu.

Ağrı polisinin 24 mayıs tarihinden itibaren kentte düzenlediği toplam 35 operasyonda 901 kilo 619 gram eroin, 4 kilo 410 gram esrar, 10 kilo 387 gram metamfetamin, 16 kilo 270 gram afyon sakızı, 16 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiği belirtildi.

Aynı tarihten itibaren gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan toplam 40 kişiden 14'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı uyuşturucu operasyonu

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