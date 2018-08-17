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Ağrı şehidi, son yolculuğuna Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

 ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın cenazesi, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde gözyaşları arasında toprağa verdildi.

Oğuzhan HANÇER- Ayhan İSEN/AĞRI, (DHA)- ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın cenazesi, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde gözyaşları arasında toprağa verdildi. Törende Doğan'ın yakınları, Kürtçe ağıtlar yaktı.
​Uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen şehit Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın cenazesi, buradan karayoluyla babaocağı Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyüne götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Doğan için, Yanıkdere Köy Camii'inde tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgün Derilioğlu, Eleşkirt Kaymakamı Gülhanı Ozan Sarı, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Anne Makbule ve baba Hayrettin Doğan ile 3 kardeşi, şehit Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kürtçe ağıtlar yakan şehidin yakınları, güçlükle ayakta durabildi.
İl Müftüsü Tandoğan Topcu'nun öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Törende vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.
Köyde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığında bulunan Vali Süleyman Elban, baba Hayrettin Doğan'a Türk bayrağı teslim etti.

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