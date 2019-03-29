Ağrı tedavisinde botoks uygulaması

İskelet kasıyla ilişkili ağrıların tedavisinde biyolojik bir nöromüsküler bloke edici ajan olan botulinum toksin, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Botoks, istemsiz kas kasılmasıyla ilişkili durumların tedavisinde gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Botoksla ağrı tedavisi, kişinin ihtiyacına göre özel olarak planlanmalı ve alanında uzman doktorlar tarafından klinik ortamında uygulanmalıdır.

BOTOKS VE AĞRILI NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR

Botoks, istemsiz kas kasılmalarında etkili ve güvenli bir tedavi tekniği olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında tenisçi dirseği, kronik anal fissür, mastektomiye atfedilen ağrı ve hemoroitektomi, baş ağrıları (migren dahil), piriformis sendromu, yüz ağrısı, miyofasiyal ağrı, temporomandibular eklem sendromu (TMJ), bel ağrısı, kronik prostatik ağrı bulunmaktadır.

Bu tedavilerde; dozlama, konsantrasyon, enjeksiyon teknikleri, eş zamanlı tedavi yöntemlerinin kullanımı, değişken tanılar ve nörolojik fonksiyon bozukluğunun kronikliği de dikkate alınır.