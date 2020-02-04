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Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:25 | Son Güncelleme

'Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını öğrenciler ve veliler merak ediyor. Etkili olan kar yağışı sonrasında Ağrı ve Bingöl'de okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. 'Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi?' sorunun yanıtı haberimizde...

Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

'Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi?' sorusu özellikle öğrenciler tarafından merak ediliyor. Etkili olan kar yağışı sonrasında Ağrı ve Bingöl'de okulların tatil olup olmadığına dair açıklama geldi. Ağrı ve Bingöl'de bir ilçede eğitime bir gün ara verildi. 'Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi?' sorunun yanıtı haberimizde...

AĞRI VE BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden il genelinde 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler kapalı yolları açmak ve kardan dolayı ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışı ve tipi nedeniyle köy okullarında ve taşımalı gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

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Ayrıca kar ve tipi nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği kentte vatandaşlar sabah saatlerinde iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.

İlçe sakinlerinden Yavuz Akçan yaptığı açıklamada, havaların soğuk olduğunu, kar ve tipiyle hayatın daha da zorlaştığını aktardı.

BİNGÖL KARLIOVA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Bingöl Karlıova'da yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime bugün ara verildi.

Yoğun kar yüzünden ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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