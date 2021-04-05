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Ağrı ve bulantı şikayetiyle doktora gitti, karnından 20 kilo tümör çıkarıldı

05.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnındaki ağrı ve bulantıdan şikayet eden Gaziantep'teki 55 yaşındaki hastanın vücudunda 20 kilogram tümör bulunduğu ortaya çıktı. Gaziantep'te yaşayan hasta, tümörün büyüklüğü nedeniyle kimsenin kendisini ameliyat etmeye cesaret edemediğini söyledi.

Ağrı ve bulantı şikayetiyle doktora gitti, karnından 20 kilo tümör çıkarıldı

Gaziantep'te özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir karın ağrısı ve bulantı şikayetlerinin geçmemesi üzerine hastaneye başvuran 55 yaşındaki Mehmet Hanifi Bakırcı'nın karnında tümör tespit edildi.

Yapılan ameliyatın ardından 20 kilogram ağırlığındaki tümörden kurtulan Bakırcı'nın onkolojik tedavisi devam edecek.

TANI GEÇ KONULDUĞU İÇİN TÜMÖR BÜYÜMÜŞ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık, karnın arka duvarından kaynaklanan liposarkom denilen tümörü saptadıklarını, tanının geç konulması nedeniyle tümörün büyüdüğünü belirtti.

KARINDA ŞİŞLİĞE NEDEN OLUYOR, DİĞER ORGANLARA BASKI UYGULUYORDU

Hastaların genellikle ağrı, karında büyük şişlik ve diğer organlara basıya bağlı bulgularla geldiğini dile getiren Balık, "Bu tümörlerin nispeten sağ kalımı kötüdür. Cerrahi olarak geniş̧ bir eksizyon ile temizlenenlerde sağ kalım oranları yüzde 60'lara kadar çıkabilmektedir. Cerrahi, bu tümörlerde bazen imkansız olmasına rağmen, tam etkili bir kemoterapi veya radyoterapinin olmaması nedeniyle en etkin tedaviyi oluşturmaktadır. Ancak önemli damarlara ve organlara yakınlığı sebebiyle tümörün tamamen cerrahi çıkarılması zor olabilir. Bu durum tedaviyi zorlaştıran en önemli faktördür." ifadelerini kullandı.

KİMSE AMELİYAT ETMEYE CESARET EDEMEMİŞ

Mehmet Hanifi Bakırcı da şimdiye kadar pek çok doktora başvurduğunu ancak tümörün büyüklüğü nedeniyle kimsenin kendisine ameliyat etmeye cesaret etmediğini bildirdi.

Karnındaki ağrıların dayanılmaz olduğunu dile getiren Bakırcı, şunları kaydetti:

"Tümörün iç organlara yapışık durumda olması nedeniyle ameliyatı riskli olduğu söylendi. Son olarak Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine geldim. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık gözetimindeki Doç. Dr. Mesut Gül, Op. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik'ten oluşan ekip tarafından ameliyat edildim. Üzerimden büyük yük kalktı. Beni bu eziyetten kurtaran doktorlara çok teşekkür ederim."

AA

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