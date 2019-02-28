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Ağrı ve Erzurum'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Ağrı il merkezi ile Hamur, Eleşkirt, Taşlıçay ilçeleri ve Erzurum'un Horasan ilçesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi

AĞRI/ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum'daki bazı okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentin Hamur, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.

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