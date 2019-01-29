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Ağrı ve Kars'ta hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:38 | Son Güncelleme

Yoğun sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı ve İstanbul-Kars uçak seferleri karşılıklı iptal edildi

AĞRI/KARS (AA) - Ağrı ve Kars'ta etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gerçekleştirmeyi planladığı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.

Sisin yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu şehirde, kent merkezi ve çevre yolundaki sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

- Kars

Kars'ta da yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na gerçekleştirilmesi planlanan, AnadoluJet'in THY 7090 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

Her iki kentte de sisin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı sis uçak seferi iptali

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