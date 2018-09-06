Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada "Ağrı Doğubayazıt ve Mardin Nusaybin kırsalına 6 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



