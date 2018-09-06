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Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada "Ağrı Doğubayazıt ve Mardin Nusaybin kırsalına 6 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin PKK

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