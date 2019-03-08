HABER

Ağrı yapan safra taşına önlem şart

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Uzmanlar, belirti veren safra taşlarının tedavi yapılmadığı takdirde zaman içinde kese iltihaplanmasına, şiddetli ağrı, ateş ya da tıkanma ve sarılığa yol açabileceğini bildirdi.Gastroenterolog Prof.

Ağrı yapan safra taşına önlem şart

Uzmanlar, belirti veren safra taşlarının tedavi yapılmadığı takdirde zaman içinde kese iltihaplanmasına, şiddetli ağrı, ateş ya da tıkanma ve sarılığa yol açabileceğini bildirdi.
Gastroenterolog Prof. Dr. Ethem Tankurt, kadınlarda ve 40 yaş üzerinde daha fazla görülen safra taşlarına "Müdahale edilmemeli mi? Edilmemeli mi?" konusuna açıklık getirdi. Safra taşlarının büyük çoğunluğunun sessiz taş olduğunu belirten Prof. Dr. Tankurt, "Bunlara tedavi gerekmez; ancak ilk belirtisi ağrı olan taşlarda eğer tedavi yapılmazsa zaman içinde de ateş, tıkanma ve sarılığa kadar giden komplikasyonlar yaşanabilir. Tek çaresi de ameliyattır" dedi.
İzmir Kent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ethem Tankurt, safra taşlarının tüm dünyada sık görülen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalarda 60 yaş üzerinde kadınların Avrupa’da yüzde 17, Amerika’da yüzde 9, ülkemizde ise yüzde 15’ inde safra taşı bulunduğunun belirlendiğini kaydeden Prof. Dr. Tankurt, "Bu oran erkeklerde daha az olup yüzde 6-12 arasındadır" diyerek şöyle konuştu:
"Safra karaciğerde yapılıp oradan safra kesesine geliyor. İşte bu safra sıvısının kimyasal yapısına bağlı olarak bazı kişilerde kristalleşmeler meydana geliyor, bu kristaller zaman içinde kum tanesi büyüklüğüne, daha sonra da taş büyüklüğüne ulaşıyor. Bazen de birleşip koyulaşarak safra çamuru dediğimiz birikinti görünümü alıyor. Safra taşının neden oluştuğunu kesin olarak bilmiyoruz ama en önemli etkenin safranın kimyasal yapısını belirleyen genetik faktörler olduğu düşünülmektedir; ayrıca hormon benzeri ilaçlar ve obezite, diyabet, karaciğer hastalıklarının da safra taşı oluşumunu artırdığı biliniyor."
Safra taşlarının büyük çoğunluğunun sessiz taş olup hiçbir belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Tankurt, "Bunlar tesadüfen ultrason tetkiklerinde yakalanıyor. Belirti vermeye başlamış taşlarda ilk semptom ağrıdır. Birlikte bulantı olabilir. Belirti veren taşlarda tedavi yapılmazsa zaman içinde komplikasyon gelişir. Bunlar başlıca; kese iltihaplanması sonucu şiddetli ağrı ve ateş ya da taşın ana safra kanalına düşmesi sonucu oluşan tıkanma sarılığıdır. Bu durumda pankreatit de olaya eşlik edebilir. Safra taşlarının sessiz döneminde hiçbir tedavi gerekmez ve sadece yıllık ultrasonografi kontrolleri ile izlenir. Ağrı başlamışsa tek tedavi yöntemi ameliyattır. Kapalı kese ameliyatı bugün dünyada en çok yapılan, kolay ve genellikle sorunsuz bir tedavi yöntemidir" dedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Ağrı yapan safra kesesi taşında çözüm ameliyatAğrı yapan safra kesesi taşında çözüm ameliyat
‘Gereksiz övgü, çocuğun narsist olmasına neden olabilir’‘Gereksiz övgü, çocuğun narsist olmasına neden olabilir’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.