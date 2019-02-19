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Ağrı’da 1 kişinin öldüğü kavgada sıcak anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kavga sonrası sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camii önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavga yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış (58), Mehmet Akdoğan (65), Mehmet Sıddık Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Patnos Devlet Hastanesinde devam ediyor.
Olay sonrası yaşanan sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı.
Kavgaya karışan iki aileden 4 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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