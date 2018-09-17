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Ağrı’da 108 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

AĞRI Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları TIR içerisinde 108 kilo eroin ele geçirdi. TIR'ın İranlı sürücüsü ile beraberinde bulunan 2 kişi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Ağrı’da 108 kilo eroin ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA)- AĞRI Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları TIR içerisinde 108 kilo eroin ele geçirdi. TIR'ın İranlı sürücüsü ile beraberinde bulunan 2 kişi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran’ dan Doğubayazıt güzergâhı kullanılarak batı illerimize TIR ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisinin alındığı bildirildi. Açıklamada, "Doğubayazıt-Ağrı karayolunun 5'inci kilometresinde durdurulan araçta gerçekleştirilen arama sonucu; 145 paket halinde toplamda 108 kilo 948 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. TIR'ın sürücüsü ve araçta bulunan 2 şahısla birlikte toplamda 3 İran uyruklu şahıs ‘uyuyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

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