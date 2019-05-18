Ağrı'da 12 bin öğrenci beyaz perdeyle tanışacak

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Duşbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki 32 bin öğrenciden 27 binini sinemayla buluşturacaklarını söyledi.

Projede daha çok sinemayla henüz tanışmamış, sinema salonu görmemiş, imkanları kısıtlı köy okulu öğrencilerine ağırlık veriliyor.

15 bin öğrencinin katılımının sağlandığı etkinliğin ardından bu yıl ramazan boyunca 12 bin öğrencinin daha sinemayla tanıştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğince yürütülen proje kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde ilk olarak aralık ayında sinema salonunda öğrencilere film izletilmeye başlandı.

Türkiye genelinde yürütülen "1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" projesinin ikinci ayağı, ilçedeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklerle 12 bin öğrencinin sinemayla tanışması sağlanacak.

Proje sayesinde derslerden bunalan öğrencilerin ramazan ayını daha keyifli geçirdiklerini ifade eden Duşbudak, çalışmanın köy okullarında eğitim gören çocuklar için önemine işaret etti.

İlçede henüz sinema salonu görmemiş öğrenciler olduğunu dile getiren Duşbudak, şunları kaydetti:

"Aralık ayında 15 bin öğrencimizi sinemayla tanıştırdık. İkinci etabın sona ermesiyle toplamda 27 bin öğrenciye ulaşacağız. İlçedeki öğrenci sayısı 32 bin. Yani neredeyse tüm öğrencilerimize sinema keyfini yaşatmış olacağız. Ramazan ayı boyunca sürecek ikinci etabımızda daha çok köy okullarında eğitim gören öğrencilerimize ağırlık veriyoruz. Öğrencilerin birçoğu sinema salonunu ilk kez görüyor. Köy okullarında okuyan 8 bin öğrencimizin tamamına yakını, bırakın sinema salonunu, ilçe merkezine bile hiç gelmemişler. Bu açıdan bakıldığında bu tür etkinliklerin onların sosyalleşmesi adına faydalı olduğunu düşünüyoruz."

Film izlemeye gelen çocuklardan Sarıgül Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Şirin Örs de liseye geçiş sınavı öncesi katıldığı bu etkinliğin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

