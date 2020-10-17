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Ağrı’da 160 litre sahte alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 160 litre sahte alkol ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte alkol satışı ve imalatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde piyasaya sürülmeye hazır 160 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 160 litre sahte alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte alkol satışı ve imalatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde piyasaya sürülmeye hazır 160 litre sahte alkol ele geçirildi. Ağrı Valiliğinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kaçakçılığa geçit yok. İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde sahte alkol satışı ve imalatına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 160 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığı için ekiplerimiz durmadan, yorulmadan 7/24 çalışmaya devam ediyor."

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