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Ağrı'da 17 kişiye PKK/KCK tutuklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

AĞRI?da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 17'si tutuklandı.

AĞRI?da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 17'si tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 41 kişi bugün işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi salıverilirken, 37 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 kişi tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlar arasında olan HDP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar'ın seçim çalışmalarını yürüttüğü Yeliz Karaaslan da çıkarıldığı adliyede ?terör örgütüne üye olma? suçundan tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü?ndeki sorguları süren 19 kişinin daha sonra adliyeye çıkarılacağı bildirildi.

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