HABER

Ağrı'da 19 günde bin 97 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyonlarda göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları ileri sürülen 33 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da polisin son 19 günde düzenlediği operasyonlarda bin 97 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirlenen 33 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme ve bu suç faaliyeti organizasyonunu tüm yönleri ile deşifre ederek men etmek amacıyla operasyonlar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize edenlerin, düzensiz göçmenleri Afganistan Peştuca dilinde "kavga" veya "havga" olarak tabir edilen evlerde zorla ve insanlık dışı muamelelerle barındırdıkları vurgulandı.

Düzensiz göçmenlerin, minibüs, kamyon ve kamyonet gibi araçlarla onur kırıcı ve hayati risk oluşturacak şekilde taşındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu göçmen sevkiyatında araçlara öncülük veya artçılık yaparak suç faaliyetlerine iştirak eden tüm bu organizasyonun içerisinde bulunan, İran ülkesindeki kaçakçı şahıslarla da iltisaklı şüpheli şahıslara yönelik son 19 gün içerisinde ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan ve haklarında yasal işlem yapılan yabancı ve Türk uyruklu 33 şüpheli şahıs tutuklanmış, kaçakçılık faaliyetinde kullanılan 11 araç hakkında ilgili adli mercilerce alıkoyma ve el koyma kararı verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında toplamda yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 1097 göçmen şahıs yakalanmıştır."

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettilerMHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler
Kayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyorKayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.