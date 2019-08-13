HABER

Ağrı’da 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Ağrı’da Fatih Mahallesi’nde 2 aile arasında meydana gelen kavgada kan döküldü.

Ağrı’da Fatih Mahallesi’nde 2 aile arasında meydana gelen kavgada kan döküldü. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi’nde Ulutaş ve Taşdemir aileleri arasında sebebi öğrenilemeyen kavgada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada K.T. hayatını kaybederken 10 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı ve bazı kişilerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kavganın ardından yaralılar Ağrı’daki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktıKilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı
Evlatlık olduğunu öğrenince dehşet saçtıEvlatlık olduğunu öğrenince dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.