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Ağrı'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutunlağı'nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristler 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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