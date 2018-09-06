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Ağrı'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde dün Ağrı Dağı bölgesinde, hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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