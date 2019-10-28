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Ağrı'da 2 polisin aracında 5 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Otomobille uygulama noktasından kaçmaya çalışan zanlılar, meslektaşlarınca uyarı ateşi açılmasının ardından gözaltına alındı

Ağrı'da sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen ve bulundukları otomobille uygulama noktasından kaçmaya çalışan 2 polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara sevkıyatı yapıldığı belirtilen 04 DC 211 plakalı otomobili, Doğubayazıt-Ağrı kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, sivil plakalı aracın camlarının filmli olması sebebiyle içinin görülmemesi üzerine, olası terör olaylarını da dikkate alarak bagajı kontrol etmek istedi. Bu sırada aracın önünde oturan Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.Y. ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan sürücü H.K. meslektaşlarına "Bizim aracı da mı kontrol edeceksiniz?" diyerek aracı aratmak istemedi.

Ekipler buna rağmen aramak isteyince H.K, otomobil ile kaçmaya çalıştı.

Takibe alınan araç uygulama noktasındaki polislerce uyarı ateşi açılarak çevre yolunda durduruldu.

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda aranan otomobilin arka koltuğunda ve bagajda 5 bin 310 paket bandrolsüz ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bunun üzerine polisler A.Y. ile H.K, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kişilerden H.K'nin yaklaşık 5 ay önce, A.Y'nin de bu olay üzerine açığa alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kaçakçılık polis

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