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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 18:53 | Son Güncelleme

Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı bölgesinde erzak ve malzeme temin etmeye çalıştıkları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmada dün Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında 2 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 teröristin bugün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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Ağrı Ağrı Dağı terörist etkisiz

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