Ağrı'da 20 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Doğubayazıt ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde 20 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 3 çocuk babası Şefik Kılıç (37), bir daha geri dönmedi.

Kılıç'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma Doğubayazıt Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Kılıç'ın cesedi, kardeşleri ve köy sakinleri tarafından Eskisu ile Sarıbıyık köyleri arasındaki su kanalında bulundu.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Kılıç'ın cesedi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

