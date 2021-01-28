HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı’da 21 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da 21 kilogram eroin ele geçirildi

28.01.2021 18:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı ve Adıyaman polisinin yaptığı ortak çalışmalar sonucu Ağrı’da 21 kilo 114 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde; ilimiz Şeker Kavşağı’nda durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada sonucu 3 adet çuval içerisinde 40 paket halinde toplam 21 kilo 114 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Ağrı ve Adıyaman polisinin yaptığı ortak çalışmalar sonucu Ağrı’da 21 kilo 114 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde; ilimiz Şeker Kavşağı’nda durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada sonucu 3 adet çuval içerisinde 40 paket halinde toplam 21 kilo 114 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Milli Güvenlik Kurulu toplandıMilli Güvenlik Kurulu toplandı
Haşr suresinin meali ve faziletiHaşr suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

İstanbul'da hava kirliliği 2020'de yüzde 10 azaldı

İstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldı

Kastamonu Abana'da koronavirüs vakası kalmadı

Bir ilçede daha vakalar sıfırlandı

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Son dakika: Fahrettin Altun'dan çok sert 'militan' açıklaması

Son dakika: Fahrettin Altun'dan çok sert 'militan' açıklaması

Şubat hacamat günleri 2021... Şubat ayı hacamat takvimi 2021! Şubat ayında hangi günler hacamat yapılır?

Şubat ayında en etkili hacamat günü hangisi?

Sosyal medyadaki 'hacamat' görüntüleriyle ilgili uzmanlardan uyarı

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili flaş uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.