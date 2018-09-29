Ağrı'da '2'nci Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali' başladı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Ağrı Valiliği tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Ahmed-i Hani Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Ahmed-i Hani Türbesi önünde okunan mevlit ile başladı. Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Türk bayrakları ile tarihi İshak Paşa Sarayı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İshak Paşa Sarayı Anma avlusunda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Yöresel halk oyunlarının sergilenmesinin ardından konuşan Vali Süleyman Elban, Ahmed-i Hani’nin büyük bir İslam alimi olduğunu vurguladı. Elban, “Burada siz 3 zirveye şahitlik ediyorsunuz birincisi bölgemizin ve ülkemizin zirvesi Ağrı Dağı, ikincisi sanat ve mimari eser bakımından tarihi İshak Paşa Sarayı ve ilimde irfanda zirve bir isim, bugün adına festival düzenlediğimiz zirve bir isim Ahmed-i Hani. Ahmed-i Hani Hazretleri çok küçük yaşlardan itibaren ilimde çok hızlı yükselmiş başta dini ilimler olmak üzere diğer müspet ilimlerde de zirve isim haline gelmişti. Edebiyatta, şiirde, sanatta ve yine aynı şekilde temayüz etmiş bir şahsiyet ama bu gölgenin yönetim merkezinde 20’li yaşlarda itibaren de sancak merkezinde kâtiplik mertebesine yükselmiştir. Ayrıca bir bürokrat şahsiyettir. Dolayısıyla Ahmed-i Hani dediğimizde manevi ikliminden irfanından Saidi Nursi’nin istifade ettiği bir irfan insanıdır. Bir tarafta edebiyatta şiirde zirvede olan bir isimdir. Çok iyi bir eğitimci, çok genç yaşlarda kendisini eğitime adamış 56-57 yıllık kısa ömrüne birçok eser sığdırmış birçok insan yetiştirmişti" diye konuştu.

Açılış sonrası ney dinletisinin ardından sergi salonlarını ve stantları gezen Vali Elban ve beraberindekiler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Meslek Yüksekokulunda 5 ülkeden 71 akademisyenin yer aldığı 2'nci Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na katıldı. Program Grup Abdal Konseri ile ilk gününü tamamladı. Festival yarın gün boyu düzenlenen konser ve etkinlikler ile sona erecek.