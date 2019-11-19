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Ağrı'da 31 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Ağrı'da 31 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi

Ağrı Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin kutsalları arasında ilk sıralarda vatanın geldiğini söyledi.

Milletin, vatan için seve seve canını verdiğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Sizi bu milletin her ferdi, bu şanlı bayrak göklerde dalgalandıkça, bu mübarek ezan minarelerde yankılandıkça ve son ocak tütmeye devam ettikçe sizleri hep hatırlayacaklar. Hem de minnetle sevgiyle hürmetle hatırlayacaklar. Onun için ne kadar söz söylemeye çalışsak da ne kadar sizin yaptığınız fedakarlığı anlamaya çalışsak da bunu anlatacak söz, cümleler, bulmak imkansız. O yüzden de tüm milletim gibi ben de sizlere şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından, gazilere, madalya ve beratları Vali Elban ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdür Vekili Tacettin Çelebi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şafi Erim, gaziler ve yakınları katıldı.

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Ağrı Gazilere Madalya Tevcih töreni

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