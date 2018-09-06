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Ağrı'da 4 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bugün Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü kırsalında, hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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