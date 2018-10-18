HABER

Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.03'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fashion Prime'da defile rüzgarıFashion Prime'da defile rüzgarı
İstanbul Barosu’nda seçim heyecanıİstanbul Barosu’nda seçim heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Ağrı deprem

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi

Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Oturduğum binanın sağlamlığından emin değilim

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Oturduğum binanın sağlamlığından emin değilim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.