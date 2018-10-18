HABER

Ağrı'da 4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ağrı'da 4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.03'te meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu. Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Ağrı'da 4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttuAğrı'da 4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttuAğrı'da 4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Pamukova'da kereste atölyesi alev alev yandıPamukova'da kereste atölyesi alev alev yandı
Kayseri'de kaçak 152 göçmen yakalandıKayseri'de kaçak 152 göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Marmaris'te pastırma yazı başladı

Marmaris'te pastırma yazı başladı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

Uber sürücüsü ile taksici birbirine girdi!

Uber sürücüsü ile taksici birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.