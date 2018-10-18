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Ağrı'da 4.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 12:29 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.03'te meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu. Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

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