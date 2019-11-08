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Ağrı’da 52 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 52 kilo eroin ele geçirildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz güzergahını kullanarak Batı illeri ve Avrupa ülkelerine; uyuşturucu madde ticareti ve nakli faaliyetlerini yürüten şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 06/11/2019 tarihinde narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada; tır dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirilmiştir.

Ağrı’da 52 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 52 kilo eroin ele geçirildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz güzergahını kullanarak Batı illeri ve Avrupa ülkelerine; uyuşturucu madde ticareti ve nakli faaliyetlerini yürüten şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 06/11/2019 tarihinde narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada; tır dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklanmıştır.’’

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