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Ağrı'da 52 kilogram eroin yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

Ağrı'da 52 kilogram eroin yakalandı

Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda 52 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, batı illeri ile Avrupa ülkelerine uyuşturucu ticareti ve nakli yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda kentteki uygulama noktasında İran plakalı bir tırı durdurarak arama yaptı.

Tırın dorse kısmında yasal yük arasına gizlenmiş iki çuval içerisinde, 100 paket halinde 52 kilogram eroin yakalandı.

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Ağrı erorin

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