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Ağrı’da 585 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik köpeği eşliğinde istihbari çalışmalar sonunda yapılan operasyonda, İran plakalı bir tırda 585 kg eroin ele geçirildiAğrı Valiliğince operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 17 Haziran 2019 İran plakalı bir tıra Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, narkotik köpeği Venüs’ünde katılımıyla düzenlenen operasyon neticesinde içerisinde etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş vaziyette 585 kg.

Ağrı’da 585 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik köpeği eşliğinde istihbari çalışmalar sonunda yapılan operasyonda, İran plakalı bir tırda 585 kg eroin ele geçirildi
Ağrı Valiliğince operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 17 Haziran 2019 İran plakalı bir tıra Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, narkotik köpeği Venüs’ünde katılımıyla düzenlenen operasyon neticesinde içerisinde etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş vaziyette 585 kg. eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay kapsamında İran plakalı tıra el konularak, İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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