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Ağrı’da 6 ev, 8 iş yeri ve kurum ile 3 otoparktan hırsızlığa 21 gözaltı

07.12.2020 20:57 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da polisin 6 ev, 8 iş yeri ve kurum ile 3 otoparkta yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla düzenlediği operasyonlarda yakalanan 21 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, son günlerde Ağrı merkez Leylekpınar, Gazi, Yavuz, Aşağı Küpkıran, Alpaslan, Abide mahallelerinde 6 ev, 8 iş yeri ve kurum ile 3 otoparkta yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ağrı’da polisin 6 ev, 8 iş yeri ve kurum ile 3 otoparkta yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla düzenlediği operasyonlarda yakalanan 21 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, son günlerde Ağrı merkez Leylekpınar, Gazi, Yavuz, Aşağı Küpkıran, Alpaslan, Abide mahallelerinde 6 ev, 8 iş yeri ve kurum ile 3 otoparkta yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayların meydana geldiği yer ve şüphelilerin kaçabilecekleri güzergâhlarda yapılan kamera incelemesi neticesinde M.A, M.Y, M.Ö, E.Y, A.Y, E.U, B.A, Ş.T, E.E.P, F.Ö, R.A, A.Y.B, İ.Ç, İ.B, İ.Y, K.K, D.K, Ö.D, M.K, A.T. ve K.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte bahse konu hırsızlık olaylarında çalınan 3 adet sıfır 105 ekran televizyon, 6 hilti, 5 matkap, 6 adet bisiklet, 17 torba kömür, 3 adet dört tekerlekli el arabası, 1 adet balıkçı oltası, 1 adet tablet, 5 USB kablo, 5 kulaklık, 2 adet su motoru, 0.60 gram toz esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 21 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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