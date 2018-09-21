Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına hava destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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