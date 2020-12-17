HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı’da 91 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı’da 91 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

17.12.2020 18:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ağrı’da 91 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi, olaya ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan uluslararası yasal yük taşıyan 2 İran tırında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İran uyruklu 2 tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan araçlara el konulmuş, Suç organizasyonunun deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir.Ele geçirilen 91 Kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi Ülkemizde yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir.Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir.”

Ağrı polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi, olaya ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan uluslararası yasal yük taşıyan 2 İran tırında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İran uyruklu 2 tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan araçlara el konulmuş, Suç organizasyonunun deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir.
Ele geçirilen 91 Kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi Ülkemizde yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı
Her aileye 3 bin TL pandemi desteği yalanı!Her aileye 3 bin TL pandemi desteği yalanı!

En Çok Okunan Haberler

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Diyarbakır'daki şırıngalı çikolatadan ölüme ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

şırıngalı çikolatadan ölüme ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

CHP'de bir taciz iddiası daha!

CHP'de bir taciz iddiası daha!

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.