Ağrı’da 91 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi, olaya ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan uluslararası yasal yük taşıyan 2 İran tırında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İran uyruklu 2 tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan araçlara el konulmuş, Suç organizasyonunun deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir.

Ele geçirilen 91 Kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi Ülkemizde yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir.”

