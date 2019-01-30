Ağrıda aç kurtlar şehre indi

Ağrının Taşlıçay ilçesinde kar yağışların etkisi ile aç kurtlar şehre indi.
Taşlıçay Güneysöğüt köyünde ilk görülen kurtlar daha sonraki günlerde ise Taşlıçay ilçe merkezinde görüldü. Çiftçiler Hayvanlarını korumak için gece nöbet tutuyorlar.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan çiftçiler; "Kar yağışların etkisi ile ilçe merkezine ve köylere kurtlar iniyor, hayvanlarımıza saldırıyor, hayvanlarımızı korumak için bazen gece nöbetler tutuyoruz" diye konuştular.
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