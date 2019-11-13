Ağrı’da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI kent merkezindeki ahırlar, kentsel dönüşümle il dışına taşınacak. Yaklaşık 100 hektar alanda yapılacak ahırların temeli Mart 2020’de atılacak. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, projenin Türkiye’de bir ilk ve model olacağını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi ahırların kent dışına çıkarılacağı vaadinin gerçekleşmesi için ilk adım atıldı. Bin 300’e yakın ahırın etap etap dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım Mart 2020’de atılacak. Geçen hafta Ağrı’yı gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da destek verdiği proje Baloluk ve Bölükbaşı köy sınırları içerisinde yaklaşık 100 hektarlık alanda uygulanacak. TOKİ tarafından inşa edilecek besi işletmeleri 25, 75 ve 100 başlık olacak. İlk etapta kent merkezindeki bin 300 ahırdan 416’sı buraya taşınacak.

AĞRI PİLOT İL SEÇİLDİ

Seçimde Ağrılılara ahırları şehrin dışına taşıyacakların dair taahhütte bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ağrı merkezde yaklaşık bin 300’e yakın bir ahır mevcut. Bu Ağrı’nın hem görüntüsünü hem yaşamını olumsuz yönde etkiliyordu. Bunu bertaraf etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanımıza gerekli girişimlerde bulunduk konuyu arz ettik, kendileri de çok makul buldu. Dolayısıyla Ağrı pilot il seçildi" dedi.