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Ağrı'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

AĞRI'da, iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Kadir Taşdemir (29) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.

Ağrı'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da, iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Kadir Taşdemir (29) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Taşdemir ve Ulutaş aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada vurulan Kadir Taşdemir, hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan olan, Taşdemir ailesinden 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Ağır yaralı 3 kişi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

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